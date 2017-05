Pereira Coutinho hospitalizado devido a rotura no tendão de Aquiles

O deputado José Pereira Coutinho está internado desde segunda-feira no Hospital Conde São Januário, depois de ter sofrido uma rotura quase total do tendão d’Aquiles, quando participava num torneio de futebol. Ao PONTO FINAL, o parlamentar explicou que vai ter de ficar no hospital por duas semanas, mas que apesar disso vai estar contactável para resolver os problemas dos cidadãos através das novas tecnologias.

“Acontece numa altura algo inconveniente porque é preciso estar na rua. Mas já estou a trabalhar ao computador, estou a preparar uma cartas e não vou parar. Vou continuar a trabalhar”, disse ontem o deputado.

“Continuo a fazer a minha actividade, a receber através das redes sociais e da aplicação whatsapp as questões das pessoas e os pedidos de ajuda de quem precisa. Não vai ser um grande problema porque Macau é pequeno e as pessoas conhecem-se bem”, acrescentou.

A lesão aconteceu no campo sintético do Quintal Desportivo de Sam Yuk e implica um tempo de recuperação de pelo menos dois meses. Como teve de ser operado, nas primeiras duas semanas José Pereira Coutinho precisa de ficar internado. Depois vai começar a fazer fisioterapia.

“A operação correu com toda a normalidade fui muito bem tratado e vamos ver como vão correr os próximos dias. Pelo menos mais duas semanas devo ficar internado. Os médicos ainda não sabem bem o tempo porque depende da forma como evoluir o processo de recuperação”, explicou.

Durante o dia de ontem, o parlamentar recebeu a visita do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e do director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion.

O infortúnio do deputado ocorre uma semana antes do presidente do Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, visitar o território. Zhang deverá reunir-se com os deputados no início da próxima semana, mas Coutinho não vai poder participar nas cerimónias de recepção ao governante chinês: “Já enviei um carta ao presidente da Assembleia Legislativa a avisá-lo que não consigo deslocar-me às reuniões da terceira comissão nem noutras actividades. Também não vou estar presente na visita oficial do presidente da APN”, frisou.