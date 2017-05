Participação de Macau na Bienal de Veneza em destaque no Museu de Arte de Macau

Até Novembro próximo, o Museu de Arte de Macau (MAM) apresenta uma exposição que procura promover, junto do público, o trabalho que vários artistas locais levaram à Bienal de Veneza. Macau marca presença pela sexta vez na mais famosa exposição internacional de arte contemporânea com os trabalhos artísticos de Wong Cheng Pou.

“Esta exposição promocional irá apresentar a sua história [Bienal de Veneza], composição e conteúdos. A exposição contará ainda com a maioria das maquetes da colecção “O Bonsai dos Meus Sonhos – Obras de Wong Cheng Pou”, a qual dá a conhecer ao público as tendências emergentes da arte local na arena internacional de uma outra perspectiva”, lê-se em comunicado do Instituto Cultural (IC).

O Pavilhão de Macau, instalado na Bienal de Veneza desde 2007, terá expostas 17 pinturas e esculturas criadas pelo 15º artista local a marcar presença no certame. Wong Cheng Pou tomou o tema “O Bonsai dos Meus Sonhos” para dar forma aos seus trabalhos, sendo que a “colecção é um reflexo da observação, sentimentos e imaginação do artista relativamente à cidade onde vive.”

“O Bonsai dos Meus Sonhos – Rumo à Exposição Internacional de Arte – Bienal de Veneza” estará patente no MAM até ao dia 12 de Novembro e a entrada é livre. O espaço está aberto ao público das 10h às 19h, todos os dias, com excepção das Segundas-feiras.