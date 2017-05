Orquestra de Macau em palco com músicos espanhol e sérvio

A Orquestra de Macau apresenta no próximo dia 23, no Venetian, o concerto “Ressonância Através do Espaço-Tempo”, espectáculo que terá como músicos convidados o violinista sérvio Nemanja Radulovic e o maestro espanhol Jose Luis Gomez. Juntos, irão apresentar ao público interpretações da obra de Chausson para violino e da peça “Alborada del gracioso” e do concerto “Tzigane”, ambos de Ravel.

Jose Luis Gomez começou a construir a sua reputação internacional, ao vencer o primeiro prémio no Concurso Internacional de Regência Sir Georg Solti em 2010. Nemanja Radulovic foi considerado o Melhor Solista Instrumental do Ano nas Vitórias da Música Clássica em 2014.

O concerto insere-se na programação do XVIII Festival de Artes de Macau que tem como tema este ano “Heterotopia”. Os bilhetes estão disponíveis nos balcões da CotaiTicketing e da Bilheteira Online de Macau e variam entre as 100 e as 300 patacas.