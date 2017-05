Organizadores do Festival BOK de 2017 querem o público a reagir e a participar

A 5.ª edição do festival de teatro BOK aposta numa programação interactiva destinada a uma audiência “dinâmica e participativa”. Companhias de Macau, Taiwan, Coreia e Hong Kong vão actuar entre 28 de Junho e 9 de Julho. Pelo segundo ano consecutivo, os organizadores deste festival de teatro implementam o projecto com recurso a meios próprios e parcerias com privados.

Cláudia Aranda

A edição de 2017 do festival BOK, que decorre entre 28 de Junho e 9 de Julho, aposta numa programação que tenta “quebrar as barreiras linguísticas” e que se destina a uma “audiência dinâmica”, “interactiva e participativa”. Este é, pelo menos, o desejo dos organizadores, que se mantêm empenhados em “envolver as pessoas e a criar uma comunidade coesa e solidária”.

Enquanto nos anos anteriores este festival de teatro alternativo criou uma programação dividida por diferentes salas e teatros de bairro, destinada à comunidade local, para que esta criasse laços com os lugares de actuação, este ano o BOK centra a programação no Edifício do Antigo Tribunal e na mobilização e dinamização de diferentes públicos. “Estamos a focarmo-nos no envolvimento de diferentes camadas de pessoas”, explicou ao PONTO FINAL o director executivo do BOK, Erik Kuong.

Essa articulação já está a acontecer através de colaborações e parcerias com outros festivais de arte de Taiwan, Coreia, Hong Kong, Malásia. O objectivo é atingir uma audiência diversa e internacional, daí a preocupação em criar um programa mais universal em termos de linguagens, expressões e idiomas.

Os primeiros dias do festival são dedicados às secções “Give it a Shot” e BOK Lab, projectadas para os artistas locais. O BOK Lab vai exibir os trabalhos que passaram pela secção experimental “Give it a Shot” em 2016. A dramaturga Miki To, baseada em Macau, apresenta “Moderation” no teatro Blackbox do Edifício do Antigo Tribunal (28 e 29 de Junho, às 20h). Miki To faz uma reflexão acerca da sua observação sobre a sociedade. Nas mesmas datas e no mesmo local, mas às 21h15, o grupo de canto Water Singers explora em “Picturesque” o potencial dramatúrgico do som e da voz.

“Give it a Shot” – que consiste na plataforma de experimentação das obras em construção – vai acolher no Edifício do Antigo Tribunal (1 e 2 de Julho, às 20h e às 15h, respectivamente) o projecto de dança “Artificial Roses” da coreógrafa Chloe Lao – baseado no conto “Rosas Artificiales”, do autor colombiano Gabriel García Márquez. Também nesta secção vai ser apresentada a proposta de música clássica “E-arrangement of Vivaldi’s Summer”, do quarteto de cordas Opus-A, assim como “Chemtrails, Morgellons”, o projecto de música indie-electrónica de Sonia Ka Ian Lao.

Os trabalhos internacionais originários de três cidades asiáticas diferentes – Taipé, Seul e Hong Kong – serão apresentados na semana seguinte, entre 4 e 8 de Julho, na secção Crossibition. O grupo de teatro “Heteroglossia”, de Hong Kong, que concentra-se em explorar técnicas de narrativa, apresenta a peça “Woyzeck”, do dramaturgo alemão Georg Büchner (1813 – 1837), nos dias 7 e 8 de Julho, às 20h. A companhia “Riverbed Theatre” de Taiwan apresenta “hypnosis: The Just for you Project” (de 4 a 8 de Julho, a várias horas), uma peça desenhada e encenada para um público de apenas um espectador, pretende ser “um ritual de intimidade, um veículo para o sub-consciente”. De Seul apresenta-se o grupo “Elephants Laugh”, com a peça “Bodies in the Dark” (entre 5 e 8 de Julho, a várias horas). Representada em ambiente de escuridão total, este trabalho promete ser “um teste aos medos e limites do público”. A companhia “Elephant Laugh” vai também colaborar com associações locais de deficientes visuais em workshops destinados ao público sobre como viver na escuridão.

O BOK realiza-se há cinco anos em Macau. Mas, tal como já aconteceu o ano passado, os organizadores voltaram a pôr este evento de pé recorrendo apenas “à prata da casa”, uma vez que não lhes foi atribuído qualquer apoio ou subsídio do Governo, referiu Erik Kuong. Parte das despesas são assumidas pelas três associações organizadoras, Own Theatre, Macau Experimental Theatre e Point View Art Association. As despesas andam à volta das “300 a 400 mil patacas”, adiantou o director executivo Erik Kuong, explicando que os custos seriam mais elevados, caso não fossem diluídos através de acordos com empresas e privados.

Este ano, o BOK estabeleceu uma parceria com uma nova empresa de venda online de bilhetes – a”eticks”. Os bilhetes já estão à venda e, até 17 de Maio, há um desconto de 30 por cento para os compradores “Early Bird”, que se adiantarem na aquisição das entradas.