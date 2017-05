O sentimento de “incompletude” de José Drummond

O artista plástico José Drummond é um dos convidados da 5ª edição do Festival Internacional de Artes Performativas “In The Cloud”, que decorre por estes dias entre Kunming e Lijiang, na província de Yunnan. Drummond foi convidado pelo festival a realizar uma série de actuações, que estão a ser documentadas, e que vão resultar num filme que aborda a “incompletude” ou sentimento de imperfeição.

Cláudia Aranda

O artista plástico José Drummond está desde o início da semana na República Popular da China, na cidade de Kunming, província de Yunnan, a participar na 5.ª edição do Festival Internacional de Artes Performativas “In The Cloud”. José Drummond realizou já três performances, entre 1 e 3 de Maio. Hoje, o artista desloca-se à cidade antiga de Lijiang, listada como Património Mundial, na mesma província, para prosseguir o projecto “If you had been next to me, it would have been so much better”.

Amanhã, sábado – ou talvez domingo, caso a logística não o permita antes – Drummond planeia subir a quatro mil metros de altitude para realizar uma performance tendo a cordilheira dos Himalaias como pano de fundo, contou o artista plástico ao PONTO FINAL: “Este festival funciona como um laboratório para explorar ideias e tem como elemento central a performance e o que decidi fazer foi um conjunto de actuações públicas que vão, depois, resultar num filme”, explicou o artsita ontem, por telefone. “A performance é um estilo bastante apreciado na China, há uma larga tradição. Quando a arte contemporânea foi introduzida, a performance foi aquela forma de expressão que conseguia subverter as dificuldades que a censura trazia, nos anos 1980, e ao longo de 10 anos, teve uma grande força. Esse legado continuou. Para além da pintura, que é uma forma de arte mais clássica, a performance ganhou grande importância na China”, explicou.

O festival convidou-o agora a realizar uma série de acções teatrais que Drummond está a gravar, e que vão resultar num filme, “à volta da dificuldade de expressão de sentimentos”, da “dualidade de significados de emoções não ditas”, e de “uma certa incompletude” ou o sentimento da imperfeição. Este é um trabalho que dá continuidade a projectos anteriores sobre a solidão, o fracasso, o dilema da vida e da morte, adiantou José Drummond ao PONTO FINAL.

O festival é comissariado pelos artistas pláticos chineses He Li Bin e Sha Yurong, de Pequim, e divide-se por duas das maiores cidades da província de Yunnan, Kunming e Lijiang . Entre 1 e 4 de Maio as actividades centraram-se em Kunming, enquanto que a partir de hoje e até 13 de Maio, o festival desloca-se para a cidade antiga de Lijiang. Além da participação de artistas chineses e de Macau – representado por José Drummond – há também nomes do Japão (Seiji Shimoda), da Índia (Harpreet Singh), do Nepal (Prithvi Shrestha) ou do Bangladesh (Reya).

Na obra cinematográfica final, Drummond pretende usar as acções teatrais filmadas e as suas repetições recorrendo ao efeito de montagem “Kuleshov”, nome do cineasta russo que mostrou que o significado de uma sequência de planos depende de quem as vê e não das imagens em si mesmas. O objectivo é “induzir as pessoas a determinados estados”, através de uma imagem que se repete, seguida de uma sequência de outras imagens, cada uma delas resultando numa leitura diferente, explica.

No trabalho realizado até agora, o artista é o protagonista, que surge seja como cantor romântico ou outra “persona”. No novo filme a intenção é que haja “um encontro com ele próprio, um confronto com o seu reflexo, que é a sua própria morte”, numa alusão ao filme “O Sétimo Selo”, do realizador sueco Ingmar Bergman, em que o personagem joga xadrez com a morte.

Para o seu trabalho, o artista está a recorrer aos elementos na sua envolvência: as paisagens de Yunnan, a floresta de pedra de Shilin, em Kunming, e em Lijiang, a diversidade étnica da população, as suas histórias, lendas e música.