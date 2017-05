Entre 29 de Abril e 3 de Maio, o território registou um movimento de 2,487,836 pessoas, correspondendo o número 1,256,887 a entradas no território e as restantes ao movimento de saídas. O número total de entrada de turistas registado neste período foi de 533,398 pessoas, mais 10,89 por cento do que no mesmo período do ano passado.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...