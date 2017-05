Macau é hipótese para receber combate que decide título mundial

O japonês Naoya Inoue abdicou do título mundial de super-mosca da Organização Mundial de Boxe e o combate entre Jamie Conlan e Rex Tso poderá decidir o novo campeão. Macau, Hong Kong e Belfast são as cidades onde a luta pode vir a ser organizada.

A possibilidade de Macau receber o combate que vai definir o próximo campeão na categoria super-mosca da Organização Mundial de Boxe (WBO, na sigla inglesa) está a ser discutida. A notícia é avançada pelo portal irish-boxing.com, que diz que em perspectiva está um combate entre o pugilista Rex Tso, de Hong Kong, e o irlandês Jamie Conlan.

Porém, para que o combate possa efectivamente decidir o próximo campeão mundial de super-mosca (até 52,2 kg), Jamie Conlan vai ter de vencer a sua próxima luta, que está agendada para 17 de Junho. O combate vai ser realizado na Irlanda do Norte, em Belfast, mas o adversário ainda não é conhecido.

Se Conlan garantir a vitória, deverá ter depois pela frente o pugilista Rex Tso. O lutador de Hong Kong é o actual número um do ranking mundial da categoria e o principal favorito a assumir o título mundial, depois do campeão – o japonês Naoya Inoue – ter decidido abdicar do cinturão para tentar a sorte noutro escalão. Já Conlan é o número quatro da tabela nas contas da categoria super-mosca tal como são entendidas pela Organização Mundial de Boxe.

Além de Macau, Hong Kong e Belfast são hipóteses para o combate. A preferência de Conlan passa pela sua região natal, mas Tso nunca combateu fora da Ásia. Macau, Hong Kong, China Continental, Singapura e Filipinas foram os sítios onde já lutou: “Seria brilhante [combater em Macau ou Hong Kong], mas a promotora Top Rank também tem a noção que podemos criar algo muito interessante se no mesmo dia eu participar num combate e o meu irmão Michael noutro”, afirmou Jamie Conlan, de acordo com o portal irlandês.

O irmão de Jamie Conlan, Mick, luta na categoria superleve, até 63,5 kg, e tem agendado para Belfast o seu próximo combate. A evento vai ser promovido pela Top Rank, promotora norte-americana que também gere a carreira de Rex Tso. É no âmbito desta ligação que o combate pode ser facilitado.

Apesar de reconhecer que poderia ganhar mais dinheiro em Macau, Jamie Conlan admite que tem como prioridade combater em casa. O pugilista defende que os benefícios a longo prazo acabariam de ser superiores ao dinheiro do combate: “Está certo que se pode ganhar quatro vezes mais em termos de dinheiro quando se vai combater a Macau, mas uma vitória aqui [em Belfast] tem muitas vantagens além da vertente financeira. Ser campeão mundial aqui permitira-me recolher outros benefícios”, admitiu.

Jamie Conlan, de 30 anos, é conhecido como “o Mexicano” e em 19 combates conta igual número de vitórias, sendo que 11 foram conquistadas por knock-out. Por sua vez, Rex Tso, conhecido como “o Miúdo Maravilha”, tem 29 anos e conta com 21 vitórias em 21 combates. Dos seus triunfos, 13 foram conseguidos por knock-out.