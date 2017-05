Macau de pedra e cal no 184.o lugar do “ranking” da FIFA

A selecção de futebol do território manteve, pelo quinto mês consecutivo, o 184.o lugar do “ranking” da FIFA, apesar de no final de Março ter perdido frente ao Quirguistão, em partida a contar para a campanha de apuramento para a fase final da Taça da Ásia das Nações.

O onze do território, que ascendeu à 184.a da tabela da Federação Internacional das Associações de Futebol em Novembro, depois de ter perdido para o Nepal o encontro decisivo da edição inaugural da Taça da Solidariedade, está à frente de selecções de países como a Mongólia, Timor-Leste ou o Sri Lanka.

A selecção portuguesa de futebol, Campeã da Europa em título, manteve-se no oitavo lugar do “ranking” da FIFA. A tabela continua a ser liderada pelo Brasil e não apresenta qualquer alteração entre os 10 primeiros classificados.

A selecção brasileira de futebol desalojou a congénere argentina do comando da classificação no mês passado e mantém-se à frente da arqui-rival sul-americana. A Alemanha, campeã do mundo em exercício, ocupa o terceiro lugar da tabela.

O Burkina Faso, treinado pelo português Paulo Duarte, manteve-se na 35.a posição do “ranking”, enquanto Cabo Verde é o melhor representante dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa em 82.º, seguido da Guiné-Bissau (94.º), Moçambique (que subiu de 106.º para 105.º), Angola (144.º) e São Tomé e Príncipe (178.º). Macau (184.ª) e Timor-Leste (195.º) estão na recta final de uma tabela em que cabem a seis selecções o estatuto de menos competitivas do mundo. São elas as selecções de Anguilla, das Bahamas, da Eritreia, de Gibraltar, da Somália e de Tonga.