Macau cada vez mais perto de se tornar uma “cidade inteligente”

O longo trajecto de Macau até à implementação total do conceito de “cidade inteligente” conheceu ontem um novo avanço, com a organização de um seminário devotado ao conceito. Vários investigadores do território e duas especialistas de Espanha deram ontem o seu contributo à implementação do modelo no território e apresentaram diversos exemplos que poderiam ser aplicados na RAEM.

Macau continua a avançar a passos decididos a implementação do conceito de “Cidade Inteligente”. O longo percurso iniciou-se no ano passado com a entronização do conceito no “Plano Quinquenal de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) 2016-2020” e com a criação do Instituto da Cidade Inteligente de Macau, uma iniciativa apadrinhada pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Ontem foi dado mais um passo, pelo menos a nível teórico, com a realização da edição de 2107 do Seminário da Cidade Inteligente, este ano subordinado ao tema “Partilha das Experiências Estrangeiras e Discussão do Desenvolvimento de Macau”. A iniciativa foi promovida pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT).

Maria Galindo, directora internacional da empresa de consultadoria Doxa Innova & Smart, partilhou com o público presente as fases de implementação e conceptualização do modelo da “Cidade Inteligente” em Barcelona, a urbe espanhola onde o termo foi cunhado. Galindo, explicou, perante uma audiência interessada, de que se fala quando se fala de cidade inteligente: “Uma cidade torna-se inteligente quando proporciona crescimento económico e melhora a qualidade de vida dos cidadãos, ao gerir eficientemente os recursos existentes e promovendo um governo participativo.”

A implantação do conceito baseia-se em 10 grandes ideias, destacando-se o uso da tecnologia como um meio e não um fim, a criação de um projecto a longo prazo, a comunicação interdepartamental e o envolvimento dos cidadãos. Na fase de concepção é criado um “program deck” no qual estão descriminados os principais pontos de acção a desenvolver até que o conceito de cidade inteligente se materialize. A título de exemplo, em Barcelona foram definidos como prioritários projectos como a noção de plataforma urbana, o turismo inteligente, a agilização dos serviços sociais e de saúde, entre outros, de uma extensa lista constituída por 22 pontos.

A presença em Macau de Maria Galindo e Jara Forcadell, outra das consultoras da empresa, tem como objectivo prestar apoio ao desenvolvimento do “program deck” de Macau. Maria e Jara têm trabalhado à distância com a China Green Building and Energy Saving Assocation e agora no território pretendem realizar entrevistas com algumas das “pessoas chave” no processo, bem como desenvolver trabalho no terreno para que o “program deck” possa estar concluído ainda este ano.

Apesar de ainda não poder tirar o véu a nenhum dos pontos que poderão figurar no “program deck” do território, Jara Forcadell adianta que um dos principais desafios para Macau será a “diversificação da economia”. A mesma opinião é embandeirada pela sua colega que, ao aperceber-se da concentração económica existente no sector do jogo defendeu que “os stakeholders (pessoas chave) de Macau deviam liderar a transformação.”

Outro dos oradores no seminário de ontem foi o chefe da equipa de pesquisa do “Estudo sobre a direcção e a estratégia para desenvolvimento de Macau como uma cidade inteligente” Lionel Ming-Shuan Ni e o responsável pelo “Estudo de viabilidade sobre a mobilidade inteligente no âmbito de desenvolvimento da cidade inteligente de Macau, Kou Kun Pang.

Ming-Shuan Ni, também representante da equipa de investigação da Universidade de Macau que tem em mãos a aplicação do conceito, defendeu a criação de um sistema de vigilância e recolha de dados na RAEM que seriam posteriormente adaptados à realidade do território e utilizados para a construção de uma “cidade inteligente” à escala das necessidades locais. “Uma cidade como um laboratório móvel” é o modelo defendido pelo especialista, que aponta o Macau Pass como um mecanismo que pode ser utilizado para recolha de dados. Contudo, Ming-Shuan Ni alerta para a necessidade de existir um equilíbrio entre a recolha dos dados e a garantia da privacidade dos cidadãos.

Por sua vez, Kou Kun Pang centrou a sua intervenção na “mobilidade inteligente” e explicou a investigação que a sua equipa está a levar a cabo e que parte de documentação existente noutras regiões. O investigador defende que é preciso analisar as soluções implementadas “lá fora” e posteriormente perceber se podem ser adaptadas à realidade do território.

A “mobilidade inteligente” foi ainda o tema da intervenção de Chan Man Kit, representante da equipa de investigação da Associação Promotora das Ciências e Tecnologias de Macau, que apresentou diversos exemplos de boas práticas que foram implementadas além fronteiras e que, na sua opinião, podem ser adoptadas no território. Da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong chegou o exemplo de um sistema de indicação do tempo real de viagem em minutos que esclarece a situação rodoviária de engarrafamento mediante três níveis de alerta: o verde, o amarelo e o vermelho. Em Barcelona, por exemplo, está disponível uma aplicação móvel que oferece informação atempada ao condutor sobre os níveis de ocupação dos parques de estacionamento e em Singapura uma outra aplicação coloca à disponibilidade dos passageiros os dados relativos à ocupação dos autocarros.

Jovens desafiados a trabalhar para transformar Macau numa cidade inteligente

O presidente da Associação de Cidade Inteligente de Macau, Wong Seng Fat, apresentou no Seminário da Cidade Inteligente o “Concurso de Design da Cidade Inteligente para os Jovens”. O organismo pretende, desta modo, “fazer com que os participantes possam ter a experiência pessoal de desenvolver os equipamentos para uma cidade inteligente, bem como as soluções para resolver os possíveis problemas”, explicou Wong Seng Fat.

O concurso é aberto a todos os jovens e jovens adultos com menos de 45 anos de Guangdong, Hong Kong e Macau. Os participantes devem submeter uma primeira versão do projecto até 30 de Maio e a entrega final será entre 16 de Julho e 15 de Agosto.

CVN