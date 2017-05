Investigadores da Universidade de Macau inovam na conservação de células estaminais

Uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau desenvolveu uma tecnologia inovadora, que permite o armazenamento e transporte de células estaminais à temperatura ambiente por um período de até sete dias, sem que as células percam viabilidade ou vejam prejudicadas as suas funções biológicas.

A tecnologia agora apresentada pela Universidade de Macau é duplamente inovadora, ao afastar-se por inteiro dos métodos de criopreservação tradicionais. Tais métodos exigem equipamentos onerosos e procedimentos elaborados, que tornam o transporte de células estaminais uma tarefa ingrata e custosa, explica a Universidade de Macau num comunicado dirigido às redacções.

O novo método de preservação de células estaminais foi desenvolvido por Jian Bin e por Yan Li, estudantes de doutoramento e de pós-doutoramento, sob a supervisão de Ren-He Xu, um investigador com mais de duas décadas de experiência no estudo das células estaminais . Publicado na revista Biomedicals, o artigo académico em que o novo método é explicado foi desenvolvido também com a colaboração de Chris Wong Koon Ho, outro professor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau.