Índice global dos preços da habitação cresce acima de 4 por cento

No primeiro trimestre de 2017 o índice global de preços da habitação foi de 244,0, tendo crescido 4,7 por cento em termos trimestrais. Na península de Macau o crescimento foi de 245,0. Nas ilhas da Taipa e de Coloane (239,5) o índice subiu 4,8 e 4,1 por cento, respectivamente. O índice de preços de habitações construídas (248,7) cresceu 5,1 por cento em termos trimestrais, nomeadamente, o da península de Macau (236,0) e o das Ilhas da Taipa e de Coloane (305,9) ascenderam 4,6 por cento e 6,5 por cento, respectivamente, informam os Serviços de Estatística e Censos.

O índice de preços de habitações em construção (233,3) no trimestre de referência aumentou 1,7 por cento em termos trimestrais, este crescimento abrandou em relação ao do quarto trimestre de 2016 (+10,7 por cento).

Em termos do ano de construção, os índices de preços de habitações construídas de todos os escalões dos anos de construção cresceram, em termos trimestrais. O índice do escalão superior a 20 anos de construção (248,1) e o índice do escalão dos 6 aos 10 anos de construção (243,6) tiveram os acréscimos mais elevados, isto é, 6,6 por cento e 3,7 por cento, respectivamente. Analisando por área útil, o índice de preços da habitação do escalão dos 75 aos 99,9 metros quadrados (224,4) e o índice do escalão igual ou superior a 100 metros quadrados (222,5) ascenderam 7,4 por cento e 6,5 por cento, respectivamente, em termos trimestrais.