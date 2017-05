Fundação MUST no topo dos apoios atribuídos pela Fundação Macau

Foi de quase 275 milhões, o valor dos apoios concedidos pela Fundação Macau no primeiro trimestre deste ano. A maior fatia do bolo foi reservada para a Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), que arrecadou mais de 106 milhões de patacas. A tabela com as entidades beneficiárias foi ontem publicada em Boletim Oficial.

Na parcela de apoio financeiro atribuído à Fundação MUST, 54,944 milhões serviram para custear o “Apoio financeiro à 2.ª fase das obras de construção do prédio escolar da Escola Internacional de Macau (2.ª prestação)”, pode ler-se no Boletim Oficial. Já os restantes 50 milhões de patacas serviram para “custear o plano anual de 2016/2017 da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), do Hospital Universitário, da Escola Internacional de Macau e da Faculdade das Ciências de Saúde da MUST (25 itens) (2.ª prestação)”, esclarece o mesmo documento.

Também a Fundação Católica de Ensino Superior Universitário, que assume a gestão da Universidade de São José (USJ), recebeu cerca de 15.200 milhões de patacas, valor que se destinou a apoiar financeiramente “o plano de actividades referente ao ano lectivo 2016/2017 da Universidade São José (40 itens) (2.ª prestação)”.

A Federação das Associações dos Operários de Macau arrecadou 5 milhões de patacas, um apoio autorizado em 2012. Mais para o fundo da tabela, o organismo volta a figurar com um apoio de 20 milhões de patacas, autorizado em Março deste ano, e que se destinou ao “plano anual de 2017 da entidade beneficiária e das 26 instituições e 47 filiais (9 itens) (1.ª prestação)”.

Se a ANIMA – Sociedade Protectora dos Animais de Macau recebeu 1,7 milhões, a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) foi financiada em 1,1 milhões. Já a Associação de Retalhistas e Serviços de Turismo de Macau foi apoiada em 1,2 milhões. Nos valores de topo figuram ainda a Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau, com 2,7 milhões ou a Associação Geral de Ópera Chinesa e Arte Musical de Macau, que arrecadou 3 milhões de patacas.