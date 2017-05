DSSOPT transformou em jardim terrenos que acolhiam sucata

O Executivo deu por concluídas as acções de despejo de duas parcelas de terreno, situadas na encosta compreendida entre a Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues e a Estrada de Cacilhas. Os dois terrenos, que estiveram durante anos a fio ilegalmente ocupados com veículos abatidos e sucata, foram desocupados e limpos. Uma equipa de funcionários da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) demoliu o muro que separava as parcelas da vida pública e procedeu ao nivelamento e ao arranjo paisagístico dos lotes, procurando “recuperar a sua paisagem natural”, escreve o organismo num comunicado enviado às redacções.

Os trabalhos agora concluídos surgiram na sequência da acção interdepartamental de despejo conduzida pelo Governo em finais de Outubro do ano passado. Para além de usarem os terrenos como depósitos de sucata e de outros materiais, os ocupantes escavaram ainda parte do talude e construíram escadas de acesso à encosta, explica a DSSOPT na nota de imprensa enviada às redacções.

Com uma área global de 10 195 metros, as duas parcelas deverão acolher as novas instalações do Ministério Público do território. O segundo talhão deverá ser destinado, numa primeira fase e a título provisório, a espaços verdes destinados ao público. No futuro, o terreno deverá acolher também infra-estruturas públicas, assegura a DSSOPT na nota enviada às redacções.