Deputados querem receber proposta de orçamento antes do final de Novembro  

A Comissão que está a analisar a “Lei do Enquadramento Orçamental” quer que os deputados disponham de um prazo de pelo menos 45 dias para analisar o orçamento da RAEM para o ano seguinte. A proposta do Executivo prevê a possibilidade do prazo ser inferior a 31 dias

João Santos Filipe

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente querem que o Governo apresente a proposta de orçamento da RAEM antes do final de Novembro, ao contrário do que o Executivo propôs na “Lei do Enquadramento Orçamental”. De acordo com o proposta que está a ser analisada, o Executivo pode apresentar durante todo o mês de Novembro o orçamento para o ano seguinte. Porém os deputados querem ter pelo menos 45 dias para analisar o documento.

“Na proposta do Governo o orçamento para o ano seguinte pode ser apresentado o mais tardar até 30 de Novembro. Mas para a Comissão este prazo não é suficiente para que os deputados possam analisar a lei”, afirmou o presidente da comissão, Chan Chak Mo, no final da reunião de ontem.

“Na prática o Governo entrega sempre o orçamento a meio do mês, mas nós vamos pedir para que o limite seja antecipado na lei. Nós queremos 45 dias para analisar o orçamento. Mas também não sabemos se o Governo pode apresentar o documento mais cedo porque nesta altura também tem de trabalhar nas Linhas de Acção Governativa”, sublinhou.

Apesar de ter destacado que não há muitas “diferenças de opinião” entre o Governo e a Comissão no que diz respeito ao diploma do enquadramento orçamental, o presidente do organismo revelou que depois de terem sido ouvidos os deputados, o Executivo fez crescer o texto da lei de 31 para 52 artigos. Porém a comissão também trabalhou numa versão do documento, que tinha 71 artigos: “Alguns deputados dizem que faz falta no documento apresentado pelo Governo um regime que responsabilize disciplinarmente os funcionários. O objectivo é responsabilizar os funcionários para os casos em que haja, por exemplo, negligência na utilização dos recursos”, disse Chan Chak Mo.

A responsabilidade seria também aplicada nos casos de desvio de pagamentos, nos quais os deputados pretendem que, além do pagamento de multas, o montante desviado seja reposto integralmente. Entre as sanções a aplicar está também, em cima da mesa, a possibilidade de rescisão de contratos.

Além deste diploma, a 2.ª Comissão tem até Agosto para acabar os trabalhos de apreciação de outras três propostas de lei. São estes o documento para regular o ensino superior, tabagismo e espaços comuns do condomínio.

Ontem Chan Chak Mo desvalorizou uma eventual pressão pelo acumular do trabalho dos quatro diplomas: “Sou um ser humano e tenho pressão todos os dias”, apontou.

Sobre o diploma relativo às partes comuns do condomínio, Chan Chak Mo informou que o Governo já entregou outra versão do documento revista.