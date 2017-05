Depósitos bancários cresceram durante o mês de Março

Março foi um mês favorável para as entidades bancárias da RAEM, com os depósitos dos residentes a subirem 1,3 por cento e os dos não-residentes a aumentarem 7 por cento, face aos valores registados no mês de Fevereiro. Em termos práticos, os depósitos dos residentes do território fixaram-se no final do mês de Março em 533,2 mil milhões de patacas. Já o montante total do dinheiro amealhado por trabalhadores não-residentes totalizava a 31 de Março os 273,2 mil milhões.

Os dados foram ontem tornados públicos pela Autoridade Monetária e Cambial de Macau, que revelou ainda que os empréstimos internos ao sector privado cresceram 0,5 por cento em relação ao mês imediatamente anterior, tendo totalizado 420, 2 mil milhões de patacas. Os empréstimos ao exterior, por sua vez, conheceram um aumento ligeiramente mais significativo, na ordem dos 3 por cento, atingindo os 273,2 mil milhões de patacas.

Durante o mês de Março a circulação monetária decresceu 1,9 por cento, mas a quebra acabou por ser compensada pelo aumento dos depósitos à ordem, cujo valor subiu 1,7 por cento.