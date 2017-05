Cotai Arena na rota do novo tour de Z.Tao  

A Arena do Cotai, no Venetian, recebe a 27 de Maio, às 20 horas, um concerto do rapper, cantor, compositor e actor Z.Tao. Depois de Pequim, Nanjing e Taipé, o “Z.Tao 2017 Promise Tour Part One” traz ao território as canções de R&B e hip-hop que o músico compôs para o espectáctulo, num alinhamento onde se inclui o recente single “Promise”, que o artista chinês dedicou aos seus fãs. O primeiro álbum do cantor – “The Road” – vendeu mais de meio milhão de cópias após o lançamento, em 2016. O vídeo do primeiro single, “Black White”, alcançou mais de vinte milhões de visualizações em 48 horas. O artista assumiu o papel principal na comédia de acção “Railroad Tigers”, junto com Jackie Chan. Os bilhetes para o concerto estão à venda a partir de hoje, os preços variam entre as 480 e as 1580 patacas.

