Chineses do HNA já são o maior accionista do Deutsche Bank

O grupo chinês HNA aumentou a sua participação no banco alemão Deutsche Bank, de 4,8 por cento para 9,92 por cento, o que o torna o seu maior accionista, foi ontem divulgado.

Desta forma, a participação do HNA superou a do Qatar, que possui 6 por cento do Deutsche.

O terceiro maior accionista é o fundo norte-americano Blackrock, que tem uma posição inferior a 6 por cento.

A entrada do HNA ocorreu em Fevereiro, quando o Deustche Bank aumentou o capital em oito mil milhões de euros – emitindo 687,5 milhões de acções a 11,65 euros casa –, declarando na altura que tencionava chegar a uma posição de 10 por cento.