Carreira n.º 25 deixa de circular até Hac Sa

A partir de amanhã, a carreira n.º 25, que actualmente efectua a ligação entre as Portas do Cerco e a Praia de Hac Sa, vai-se ficar pelo Largo do Presidente António Ramalho Eanes, na Vila de Coloane. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego justifica a medida com “o alto fluxo de passageiros nas zonas das Portas do Cerco, do Centro, Seac Pai Van e Vila de Coloane” e com a necessidade de aumentar a rotatividade das carreiras que servem as paragens em questão. A Praia de Hac Sa e as carreiras situadas entre a Vila de Coloane e o mais extenso areal do território passarão a ser servidas por apenas três autocarros: o 15, o 21A e o 26A.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...