Análise da Lei de prevenção de crimes de branqueamento de capitais concluída

A 3.ª Comissão Permanente concluiu ontem os trabalhos de análise na especialidade da proposta de lei que introduz alterações nos documentos que estipulam a repressão do crime de branqueamentos de capitais e nos crimes de terrorismo. O parecer foi assinado, ontem, na Assembleia Legislativa pelos membros da Comissão e vai agora voltar ao plenário para ser votada artigo a artigo.

No fim do encontro, o presidente da comissão, Cheang Chi Keong, referiu que o documento foi analisado em seis meses devido à urgência manifestada por parte do Executivo.

Por outro lado, o deputado explicou que os período de seis meses só não foi mais curto devido às paragens para férias na AL, registadas no período do Natal e Ano Novo Chinês.