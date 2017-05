A Morabeza ao piano. Mornas no D. Pedro V

Teté Alhinho traz até Macau mornas que lhe evocam os tempos de meninez. No Teatro D.Pedro V, a 12 de Maio, a cantora dá a conhecer o seu mais recente álbum, editado recentemente em Lisboa. “Mornas ao Piano” tem entrada gratuita. Os bilhetes podem ser reservados a partir de segunda-feira na Livraria Portuguesa e no IPOR.

Os ritmos tradicionais de Cabo Verde vão ocupar o Teatro D. Pedro V no final da próxima semana, com a presença em palco da cantora Teté Alhinho. O programa do concerto abrange não apenas as mornas que dão nome ao espectáculo, mas também outras sonoridades típicas das ilhas da Morabeza, como as coladeiras.

“Mornas ao Piano” marca o regresso de Teté Alhinho aos discos e o repertório do concerto que a artista traz a Macau inclui sobretudo temas do seu último álbum. Canções, escreve a cantora, que evocam a memória de uma meninez já longínqua: “Da infância, da velha casa amarela, dos meus pais, dos meus irmãos e de tudo o que acontecia nessa casa sempre cheia de música e de vida”, pode ler-se no portal electrónico de Teté Alhinho. A escolha da morna como modo de expressão não é inconsequente: “[A morna] é a expressão comum do sentir cabo-verdiano, a tradução da nossa eterna nostalgia ligada às nossas perdas, à nossa saudades, às constantes partidas, às alegrias e tristezas”, complementa a artista.

A acompanhar Teté Alhinho em palco estarão o contrabaixista Carlos Barreto, o percussionista Ndu Carlos, o pianista Ricardo Deus e, ainda Humberto Évora. Carlos Barreto é, na sua área, “um dos melhores músicos que está em Portugal” elogia Humberto Évora, presidente da direcção da Associação de Divulgação da Cultura Cabo-verdiana (ADCC), organismo responsável pela vinda da cantora a Macau.

A participação de Humberto Évora no concerto surge de um convite da própria Teté Alhinho. A relação de amizade entre ambos remonta aos tempos de universidade, uma fase da vida de ambos em que chegaram inclusive a partilhar os mesmos palcos: “Eu a princípio nem aceitei (participar no concerto) mas a Teté insistiu que gostaria de ter a minha participação pelo que acabei por aceitar”, explica o presidente da direcção da ADCC.

Teté Alhinho é, na sua essência, uma cantora de música tradicional de Cabo Verde que, nas palavras de Humberto Évora, “tem tido uma carreira ascendente” : “É uma cantora de renome conhecida e com uma bela voz que nos vai abrilhantar com música de Cabo Verde”, defende o também médico.

O concerto será aberto a toda a população e não apenas à comunidade cabo-verdiana radicada no território, que deverá, ainda assim, apresentar-se em maioria: “Pelo seu saudosismo irá com certeza assistir”, assume Évora. “Nós temos a função de divulgar a música de Cabo Verde em Macau e na China portanto tudo o que nós fazemos é aberto a toda a comunidade”, explica o dirigente associativo.

Foi essencialmente de mornas, coladeiras e do funaná que se criou a base da música cabo-verdiana. Cabo Verde rendeu-se, entretanto, a outros géneros internacionais, como a kizomba, sendo principalmente os jovens quem tem projectado modalidades musicais de vanguarda. A associação preocupa-se com a divulgação não só de músicos que contam já com uma grande projecção internacional, mas aposta sobretudo, na divulgação da cultura das ilhas da Morabeza, num sentido lato: “Importa divulgar a cultura de Cabo Verde porque as outras músicas, mesmo tendo mais fama, vão buscar as suas raízes na música tradicional”, sustenta Humberto Évora. “É esta música que temos de preservar porque senão acaba por se diluir no meio dos outros estilos musicais”, complementa.

Nem só de música se faz a cultura de Cabo Verde

“Somos uma associação para a divulgação da cultura de Cabo Verde e dentro da cultura temos várias modalidades que passam pelas letras, pelas artes plásticas e também pela música”, explica Humberto Évora. O dirigente associativo recorda a exposição promovida pela associação em Dezembro do pintor e fotógrafo Omar Camilo, natural de Cuba, mas que se naturalizou cabo-verdiano. Humberto Évora expressa ainda a sua vontade de, “um dia, quem sabe” trazer a Macau a cozinha tradicional do seu arquipélago.

Nos planos de Humberto Évora está também a vinda de Tito Paris ao território,

ainda que a hipótese se adivinhe algo remota. O próprio Tito Paris terá demonstrado vontade em partilhar a sua música com o público de Macau, mas Humberto Évora define como “importável” o esforço financeiro para trazer o cantor e os músicos que o acompanham até à RAEM.

A vinda de Teté Alhinho a Macau coincide com o aniversário da Associação de Divulgação da Cultura Cabo-verdiana, organismo que cumpriu no mês passado o seu quarto aniversário. Os bilhetes estarão disponíveis gratuitamente a partir de segunda-feira na Livraria Portuguesa e no Instituto Português do Oriente.

CVN