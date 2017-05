Via rápida de ligação à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau concluída este mês

Os 12 quilómetros da via rápida que vai ligar a vizinha Região Administrativa Especial à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau deverão estar concluídos ainda este mês, noticiou esta quarta-feira o South China Morning Post (SCMP). Citado pelo diário em língua inglesa, o Departamento de Auto-estradas da antiga colónia britânica referiu em comunicado que “a equipa responsável pelo projecto ultrapassou os obstáculos encontrados no túnel de Scenic Hill da via rápida de ligação de Hong Kong à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e está a implementar os últimos trabalhos para a conclusão da ligação.”

Na fase inicial, a construção do túnel de Scenic Hill estava a decorrer de acordo com o programado, mas as dificuldades, de índole mecânica, verificadas no sistema de elevação levaram à paragem dos trabalhos de construção, numa altura em que faltavam escassos metros para a conclusão da ligação da estrada com a chamada Travessia do Delta. No mesmo comunicado, o Departamento de Auto-estradas da RAEHK referiu que “a equipa responsável pelo projecto procedeu imediatamente às reparações de emergência e realizou uma inspecção minuciosa dos sistemas mecânicos para assegurar a segurança das operações.

O deputado Jeremy Tam Man-ho expressou a sua preocupação quanto à segurança dos trabalhadores. Citado pelo South China Morning Post, Tam Man-ho salientou que “o mais importante é o foco na segurança” quando se trata de trabalhos em plataformas de construção.

A construção da Ponte tem sido marcada por diversos acidentes, atrasos e derrapagens no valor total da obra. No mês passado morreram dois operários e três outros ficaram feridos na sequência do colapso de um viaduto. Os trabalhos de construção tiveram início em 2011 e desde então foram já registados 275 acidentes. As ocorrências causaram a morte a 10 trabalhadores e deixaram mais de 600 feridos, segundo dados avançados pelo South China Morning Post.