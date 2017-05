Universidade peruana estreita laços de cooperação com instituições de Macau

A Associação de Macau Para a Promoção de Intercâmbio entre a Ásia-Pacífico e a América Latina (MAPEAL, na sigla inglesa), tutelou ontem a visita de uma delegação da Universidad de San Ignacio de Loyola (USIL), do Peru, a algumas das universidades de Macau. A cooperação entre instituições e o intercâmbio de estudantes estiveram em discussão nos vários encontros.

A comitiva da instituição de ensino superior peruana foi liderada pelo seu presidente, fundador e antigo Vice-Presidente do Peru, Raúl Diez Canseco Terry, acompanhado da actual direcção da universidade, e pelo cônsul-geral daquele país sul-americano na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. O arranque das visitas aconteceu na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), onde foram discutidos, com o vice-presidente da instituição, Jianrong Sun, questões relacionadas com a cooperação entre as duas instituições e o intercâmbio de estudantes. A visita contemplou ainda uma passagem pelo laboratório de investigação em Medicina Chinesa, área em que também deverá ser estabelecida uma colaboração.

A visita prosseguiu no novo campus da Taipa do Instituto de Formação Turística (IFT), onde a delegação peruana foi recebida pela presidente do IFT, Fanny Vong, que conduziu uma visita às instalações. Também aqui foi abordado o programa de intercâmbio de estudantes e uma cooperação de longo-prazo entre as duas instituições. Fanny Vong manifestou ainda vontade de acolher alunos da USIL não só em regime de intercâmbio mas também para completar licenciaturas no Instituto de Formação Turística.

O grupo da USIL conheceu depois o reitor-associado da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau, Timothy Simpson. Durante o encontro as duas partes concordaram em “explorar oportunidades para uma futura cooperação académica”, pode ler-se na nota emitida pela MAPEAL.