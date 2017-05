Ung Vai Meng compromete-se a colaborar com processo disciplinar

O antigo presidente do Instituto Cultural, Guilherme Ung Vai Meng, assegurou esta quarta-feira que tenciona cooperar com o processo disciplinar instaurado na semana passada por Alexis Tam à anterior direcção do Instituto Cultural

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura Alexis Tam anunciou no final da semana passada um procedimento disciplinar ao ex-presidente do Instituto Cultural (IC) Guilherme Ung Vai Meng e aos actuais presidente Leung Hio Ming e vice-presidente Chan Peng Fai. Ung Vai Meng reagiu ontem, vindo a público prometer a sua inteira cooperação cooperação no processo, noticiou esta quarta-feira a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Em causa estão as irregularidades encontradas no processo de recrutamento de quase uma centena de funcionários do Instituto Cultural entre 2010 e 2015, denunciadas num relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC).

Citado pela Rádio Macau, Guilherme Ung Vai Meng assinala que vai cooperar com a decisão do Governo e salienta como positiva a decisão de escolher um instrutor externo como responsável pelos processos disciplinares em curso: “A parte positiva é que, durante o processo, o público poderá ver a realidade de uma perspectiva objectiva.” O ex-dirigente defendeu que trabalhou “em prol de uma Macau melhor”, ressalvando, no entanto, que “a justiça deve ser feita”.

O relatório do Comissariado Contra a Corrupção divulgado em Março referia que o Instituto Cultural “recorreu ao modelo de aquisição de serviços para contornar sistematicamente o regime legal de recrutamento centralizado e concurso público”.

Guilherme Ung Vai Meng assumiu a liderança do Instituto Cultural entre 2010 até Fevereiro deste ano, altura em que foi substituído por Leung Hio Ming. Chan Peng Fai desempenha funções como vice-presidente do organismo desde 2014.