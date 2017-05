Tsai Ing-wen quer um novo modelo de interacção com Pequim

A presidente formosina instou o Governo Central a colaborar com as autoridades de Taipé e a aceitar um novo modelo de interacção que possa preservar a paz e a estabilidade na zona do estreito da Formosa. Na Austrália, um encontro internacional sobre diamantes de sangue ficou pautado pelo comportamento pouco diplomático de representantes chineses, que exigiram a expulsão dos delegados de Taiwan.

A Presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, pediu à República Popular da China para colaborar com as autoridades de Taiwan e iniciar um novo modelo de interacção que preserve a paz no estreito da Formosa, informou esta quarta-feira o diário local Lienhe Bao, citado pela agência Efe.

A líder formosina, que é acusada pelo Governo Central de alimentar uma agenda independentista, instou Pequim a confrontar-se com “novas realidades, novas interrogações e novas formas” nos laços bilaterais e na situação do estreito da Formosa, numa entrevista concedida ao diário: “Recordamos à China que umas relações estáveis no estreito são benéficas para todos, incluindo Taiwan, a China continental e outros países da região”, acrescentou a responsável.

A Presidente taiwanesa apelou a Pequim para mostrar uma maior flexibilidade em relação à ilha, ao mesmo tempo que reiterou o seu compromisso na “manutenção do status quo”, o que pode interpretar-se como uma promessa de Taiwan de que não pretende declarar a independência e continuar a reconhecer a ideia de que existe uma única China.

As relações entre Taipé e Pequim não atravessam o seu melhor momento devido à insistência do gigante asiático para que Tsai Ing-wen aceite, sem reticências ou segundas intenções, o chamado Consenso de 1992 (uma só China e duas interpretações sobre a definição do país) como condição para a restauração das relações e afrouxamento das pressões internacionais sobre a ilha.

Desde a tomada de posse de Tsai, há quase um ano, Pequim tem levado a cabo todo o tipo de manobras que pretendem enfatizar a ruptura entre as partes, desde a deslocação de navios e aviões militares para as proximidades da ilha até ao veto da participação de Taiwan em reuniões internacionais.

A presidente da Fundação taiwanesa para as Relações no Estreito, Tien Hung-mao, declarou esta semana que o Governo taiwanês está a estudar uma mudança na sua política em relação à República Popular da China, mas não consubstanciou as intenções do Governo formosino.

Amuo chinês

Ontem a Forbes noticiou que o Governo australiano expulsou os representantes de Taiwan de um encontro destinado a debater a questão dos diamantes de sangue. De acordo com a revista norte-americana, os representantes de Pequim no certame agiram de forma rude até conseguirem que a Ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Julie Bishop, ordenasse a expulsão dos representantes da Formosa. Os diplomatas chineses pediram por duas ocasiões a demissão do presidente da Mesa e interromperam o discurso de Bishop e uma cerimónia de boas vindas protagonizada por representantes da comunidade aborígene.