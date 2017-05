Recém-nascido sem direito a estatuto de residente, mas com apoio do IAS

O recém-nascido abandonado na semana passada por um trabalhador filipino e uma mulher indonésia não vai ter direito ao estatuto de residente porque a lei em vigor não prevê esse cenário. Ainda assim, o bebé pode ser colocado num lar para crianças e jovens, de forma a que os seus direitos sejam protegidos. A explicação foi avançada, ao PONTO FINAL, pelo Instituto de Acção Social (IAS).

“De acordo com a legislação em vigor, a criança em causa não possui identificação de residente da RAEM porque os seus pais são trabalhadores não residentes”, afirmou o Instituto de Acção Social, na resposta a questões colocadas por este jornal.

O futuro da criança será decidido mais tarde pelo Ministério Público, que vai receber um relatório do IAS sobre o caso: “Uma vez que criança seja entregue ao IAS, e para facilitar o acompanhamento futuro, elaborar-se-á de imediato um relatório que será enviado ao Ministério Público para apreciação do caso”, clarificou o instituto. “Após alta hospitalar, em caso de necessidade, através da intervenção do IAS a criança poderá ser colocada no lar para crianças e jovens, de modo a beneficiar dos cuidados e protecção necessários”, acrescentou o organismo.

Contudo, a responsabilidade de sustentar o recém-nascido passa sempre pelos pais. Só caso fique provado que estes não conseguem garantir os cuidados mínimos o IAS é chamado a intervir: “Conforme a legislação da RAEM, os pais assumem responsabilidades pelo alimento e cuidado dos filhos. No caso dos pais terem dificuldades no exercício do poder paternal, o IAS fornece serviços de acolhimento e cuidados apropriados à criança”.

O bebé foi encontrado no final de Abril junto a um caixote do lixo, na Areia Preta. Mais tarde os pais confessaram às autoridades que abandonaram a criança.

O casal, que teve a criança no âmbito daquilo que no passado se designava como uma “relação ilegítima” vai enfrentar uma acusação pelos crime de “exposição ou abandono”. Quando praticado pelos pais, este crime envolve uma pena de prisão que pode ir dos dois aos cinco anos. Porém, caso o tribunal considere que do acto houve uma ofensa grave à integridade física, os pais arriscam-se a cumprir numa pena de prisão de dois a oito anos.