Proposta para vestir as cores do Consulado partiu de Fernando Meira

O antigo internacional português vai estar em Macau a nível pessoal e como amigo íntimo do actual cônsul, que conheceu em 2006 na Alemanha, voluntariou-se para dar o seu contributo para o projecto da “diplomacia desportiva”. Meira não deverá, ainda assim, alinhar em jogos a contar para o Campeonato de Futebol da II Divisão de Macau.

João Santos Filipe

A hipótese de Fernando Meira jogar com a camisola da formação do Consulado de Portugal em Macau está em cima da mesa, mas apenas para a participação num torneio na República Popular da China. Segundo o cônsul de Portugal em Macau, Vítor Sereno, explicou, ao PONTO FINAL, o objectivo do ex-jogador passa apenas por ajudar a promover o princípio de “diplomacia desportiva” inerente ao projecto do onze do Consulado e por isso está afastado o cenário do ex-internacional português poder vir a actuar no Campeonato de Futebol da 2.ª Divisão.

A ideia de vestir as cores do Consulado de Portugal partiu de Fernando Meira, que quis aproveitar uma deslocação de cariz particular ao território para demonstrar o apoio à diplomacia desportiva do seu amigo Vítor Sereno, que conheceu em 2006, quando ambos se cruzaram em Estugarda. Foi com este propósito que o ex-jogador se voluntariou para representar o Consulado de Portugal. Em cima da mesa nunca esteve a hipótese do ex-atleta receber qualquer benefício, nem nunca foi essa a intenção demonstrada pelo ex-internacional: “Conhecemo-nos desde o tempo em que ele [Fernando Meira] era capitão do Estugarda e eu era cônsul de Portugal em Estugarda e Munique, em 2006. Somos grandes amigos desde essa altura e ele sempre achou muita graça a este projecto de diplomacia desportiva”, disse ontem, ao PONTO FINAL, Vítor Sereno.

“Ele já me tinha dito que queria fazer um jogo por nós. Agora em Junho ele vem a Macau para uma visita a nível pessoal e há a hipótese de participar num torneio para o qual fomos convidados no Interior da China. Mas a presença ainda não está confirmada, é uma hipótese”, acrescentou o diploma.

Sobre a inscrição do atleta no Campeonato de Futebol da 2.ª Divisão, Vítor Sereno explicou que esta foi feita devido à existência de um prazo limite para inscrever jogadores na competição, numa fase em que o defesa central e médio defensivo já se tinha mostrado disponível para participar num jogo. Porém, nessa altura, ainda não era certa a data da presença de Fernando Meira em Macau.

Até ontem ainda não estava confirmada a data do torneio em que Fernando Meira vai participar. Contudo este deve realizar-se ou no fim-de-semana de 17 e 18 de Junho ou no fim-de-semana de 24 e 25 do mesmo mês, em Cantão, contando com a presença de equipas de Hong Kong e da República Popular da China.

Ex-jogador entusiasmado

Em declarações à Rádio Macau, na terça-feira, Fernando Meira admitiu o entusiasmo por poder dar o seu contributo a um projecto que junta desporto e diplomacia: “Acompanho com interesse o projecto que foi criado de juntar o desporto à diplomacia que o Dr. Vítor Sereno tem vindo a desenvolver de uma forma apaixonante e entusiasta. Pela grande amizade que nos une e porque achei engraçado renovar essa memória de voltar a calçar as chuteiras em Macau com o meu grande amigo Vítor Sereno, sugeri participar num jogo”, afirmou o ex-internacional. “Ficámos extremamente entusiasmados de poder jogar uns minutos lado a lado na mesma equipa de futebol”, refere o internacional português”, frisou.

Esta não é a primeira vez que Meira visita Macau. O antigo-internacional já esteve no território em 2014, estando na altura acompanhado pelo outro ex-internacional português, Pedro Mendes.