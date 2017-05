Produto que combina medicina tradicional chinesa e técnicas modernas venceu competição de empreendedorismo

A aplicação à medicina tradicional chinesa de técnicas modernas valeu à equipa “Golden Wound Dressing Co Ltd.”, constituída por alunos de mestrado da Universidade de Macau (UM), o prémio de melhor apresentação de produto no

âmbito da etapa regional da iniciativa “Um Milhão de Dólares – Competição Internacional de Empreendedorismo”.

Depois da fase regional – acolhida pela maior instituição de ensino superior do território a convite da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST) –, a formação junta-se às equipas seleccionadas em Pequim, Guangzhou, Shenzhen e Hong Kong na fase final do concurso. A iniciativa procura impulsionar ideias dotadas de potencial para se tornarem negócios de sucesso.

O projecto “Golden Wound Dressing Co Ltd.” combina a medicina tradicional chinesa e uma técnica, desenvolvida recentemente, de produção de fibras de dimensões reduzidas que resulta em curativos inovadores para aplicar em feridas. O projecto destacou-se entre as 50 equipas de estudantes em representação de instituições de ensino superior de Macau, mas também de alunos residentes do território que estudam no exterior.