Presidente do Instituto Cultural não vai abdicar do cargo

Em declarações prestadas à margem da cerimónia de inauguração da edição de 2017 do “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau”, o presidente do Instituto Cultural (IC) Leung Hio Meng comentou a recente instauração do processo disciplinar por parte do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam e garantiu que não tenciona abrir mão do cargo. Visados pelo inquérito são o ex-presidente do IC, Guilherme Ung Vai Meng, o vice-presidente Chan Peng Fai e o actual líder do organismo.

Leung Hio Meng afirmou que ele próprio e o Instituto Cultural irão ser “bastante cooperativos durante este processo”. O dirigente prontificou-se a “respeitar qualquer decisão” tomada pelos seus superiores. Leung rejeitou, ainda assim, a hipótese de poder vir a solicitar o afastamento do cargo: “É uma decisão que terá de ser tomada pelos meus superiores ou pelos investigadores e não por mim”, esclarece.

O Instituto Cultural realizou a sua própria investigação interna, perante a qual não foram encontrados “quaisquer indícios de corrupção”, recordou ontem o dirigente. Leung Hio Meng salienta que os dirigentes do IC “não são peritos na área” e que caso seja encontrado algum acto ilegal durante o decorrer da investigação, a situação será resolvida de forma “decidida e rápida”.