Presidente do Comité Permanente da APN vai reunir-se com deputados

O Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN), Zhang Dejiang, vai deslocar-se à Assembleia Legislativa (AL) durante a visita que efectua ao território, na próxima semana, entre 8 e 10 de Maio, informa uma nota interna do Gabinete do Presidente da AL, Ho Iat Seng, a que o PONTO FINAL teve acesso.

O encontro de Zhang Dejiang com os deputados à Assembleia Legislativa vai realizar-se na terça-feira, dia 9 de Maio, às 10h30, na sala de recepções do edifício da AL.

Na nota, com data de 2 de Maio, Ho Iat Seng faz um convite a todos os deputados para que tomem parte deste encontro e que confirmem a sua presença até ao dia de hoje, 4 de Maio.

No dia da visita de Zhang Dejiang à Assembleia Legislativa vão ser implementadas medidas de segurança especiais, pelo que Ho Iat Seng solicita também que os participantes no encontro compareçam com antecedência, informa a referida nota.