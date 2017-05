O presidente da Federação Checa de Futebol (FCF), Miroslav Pelta, foi detido esta quarta-feira pelas autoridades do país, depois da sede do organismo ter sido alvo de buscas.

O porta-voz da FCF, Michal Jurman,m confirmou a detenção e as buscas na sede e garantiu que a FCF está a colaborar com as autoridades, recusando, porém, dar mais detalhes sobre esta operação.

A polícia também fez buscas nas instalações do clube FK Jablonec, do qual Miroslav Pelta também é proprietário.