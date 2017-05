Presença de filmes de Macau “é um desafio ao espectador”

O cinema de Macau estará representado em força na edição deste ano do IndieLisboa, que arrancou ontem e se prolonga até 14 de Maio. A participação do território na mostra lisboeta, já anunciada, é vista pelo programador do IndieLisboa, Carlos Ramos, como “um desafio ao espectador para conhecer uma nova cinematografia”: “Num momento em que Macau começa a intensificar a produção cinematográfica, é importante para o IndieLisboa lançar um olhar sobre o que está a acontecer na região”, diz ao PONTO FINAL.

O programa de Macau é constituído por cinco filmes: Sisterhood, primeira longa-metragem de Tracy Choi, que estará presente em Lisboa para apresentar a sessão – e que é considerada por Carlos Ramos “uma das principais vozes do cinema da região e porta-estandarte de uma nova geração” – e por um conjunto de quatro curtas metragens – O Cravo, de António Caetano de Faria, Crash, de Hong Heng Fai, The Roar of a Mother Bear, de Doug Kin-Tak Chan, e Cake, de Tou Kin Hong.

“Estas Histórias de Macau apresentam diferentes propostas cinematográficas para contar a cidade. Os filmes apresentados foram produzidos nos últimos seis anos e são muito diferentes entre si, mesmo se todos eles captam a cidade nos seus aspectos mais cinematográficos. São histórias que se cruzam com a História desta cidade, marcada pelo encontro de diferentes culturas e mistérios”, refere Carlos Ramos.

De acordo com o programador, a relação do IndieLisboa com o território “tem sido estreitada através da exibição de filmes de realizadores portugueses com ligações a Macau, como Ivo Ferreira, Rosa Coutinho Cabral, João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata”. Agora, em parceria com o Turismo de Macau, a colaboração estende-se também a outras áreas e iniciativas. A banda Turtle Giant actua hoje à noite em Lisboa, num concerto inserido no programa IndiebyNight, na Casa Independente. Este ano, o Turismo de Macau patrocina ainda três prémios da Competição Internacional de Curtas Metragens do IndieLisboa. H.B.