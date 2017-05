Prema Theodore assume liderança do campeonato de F3

A scuderia Prema Theodore Racing, equipa com ligações à Sociedade de Jogos de Macau, assumiu no passado fim-de-semana a liderança do Campeonato Europeu de Fórmula 3 por equipas, após Callum Illot ter vencido a última das três corridas da ronda de Monza. Maximilian Guenther também contribuiu para o feito com um pódio. Os vencedores das outras corridas foram Lando Norris (Carlin) e o líder do campeonato de pilotos, Joel Eriksson, da Motopark.

“Estou satisfeito por ver que estamos na liderança do campeonato numa fase tão inicial. Como sempre o nosso pessoal fez um trabalho fantástico. Mal posso esperar pela próxima corrida, nas ruas de Pau [França]”, afirmou Teddy Yip Júnior, filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip.

Por sua vez, Illot, piloto de 18 anos, falou de uma corrida complicada, onde bloqueou as rodas na altura de travar por mais do que uma vez: “Depois de mudar os ajustes dos travões acabei por bloquear as rodas algumas vezes nas primeiras voltas. Depois comecei a ficar preocupado porque com esses erros, pois podia ter desgastado em demasia os pneus”, contou o britânico. “Só que depois acalmei-me e segurei a distância para o Lando [Norris]. Sabia que estava mais rápido no segundo sector e isso era suficiente”, frisou.

Na Prema Theodore Racing corre ainda o filho de Michael Schumacher, Mick Schumacher, que conseguiu na segunda corrida um terceiro lugar e o primeiro pódio da carreira na categoria. Porém para a pontuação de equipas os dois pilotos escolhidos para pontuar foram Illot e Guenther.

Também no campeonato ADAC Fórmula 4, a Prema Theodore Racing lidera o campeonato de equipas, após a ronda inaugural na pista de Oschersleben. Em destaque esteve o estónio da Prema Theodore, Jueri Vips, que venceu a primeira corrida das três realizadas.

A excelente prestação de Vips ao longo do fim-de-semana coloca-o igualmente na liderança do campeonato por pilotos.