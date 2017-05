Portugal quer ser parte da estratégia de internacionalização da economia chinesa

O projecto “Uma Faixa, Uma Rota” esteve em discussão no Estoril, numa iniciativa que contou com a presença do Ministro da Economia português. Manuel Caldeira Cabral sublinhou que Lisboa insiste em estar alinhada com Pequim no que à internacionalização económica diz respeito. Já a presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, Teresa Marques, não descartou a possibilidade da empresa poder vir a contar com um correspondente também em Xangai.

O ministro da Economia do Governo de Lisboa, Manuel Caldeira Cabral, sublinhou anteontem que Portugal está “presente” na estratégia de internacionalização da Repúbllica Popular da China, na intervenção com que abriu os trabalhos do primeiro Fórum económico Sino-Português, que decorreu no Estoril, nos arredores da capital portuguesa.

Referindo-se ao fórum, Manuel Caldeira disse tratar-se de “uma iniciativa em que Portugal insiste em dizer ‘presente’, insiste em estar alinhado e presente numa estratégia da China, que partilhamos, e que é marcada pela abertura e pela afirmação da posição da China no Mundo”.

Tal como a República Popular da China, considerou o governante, “Portugal é um país que promove a abertura ao mundo e ao investimento”: “Portugal está presente nessa estratégia, como um país ‘pivot’, que construiu pontes entre a Ásia e a Europa, [além de ser também] uma porta de entrada para a Europa, para investir, viver ou simplesmente estar no mercado europeu”, disse Caldeira Cabral

A abertura do primeiro Fórum económico Sino-Português serviu também para o lançamento oficial da versão portuguesa da edição ‘online’ do jornal oficial chinês Diário do Povo, a Haiwainet.

Oficialmente ‘online’ às 16:41 de terça-feira (horário de Lisboa), a Haiwainet.pt terá conteúdos em português, dirigidos tanto para o público na China como para a comunidade chinesa em Portugal. A plataforma – já disponível noutros idiomas e países como os EUA, a Alemanha, Singapura ou as duas Coreias – mostrou interesse em trabalhar com fornecedores de conteúdos noticiosos portugueses, como a agência Lusa ou a RTP.

Presente na cerimónia, a presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, Teresa Marques, admitiu a possibilidade de a agência de notícias portuguesa passar a estar presente na cidade chinesa de Xangai, além da presença de um correspondente em Pequim: “Para nós Lusa – enquanto única agência de notícias de Portugal, mas também enquanto empresa prestadora de serviço noticioso de interesse público – a China sempre foi uma clara prioridade e é por isso que estamos em Macau e em Pequim”, disse Teresa Marques.

A somar às razões históricas, disse, “a China também é incontornável pelo papel que tem no mundo, incluindo em Portugal”: “Por isso, quem sabe num futuro próximo a Lusa não estará também em Xangai”, disse a presidente da agência noticiosa portuguesa, numa referência à “capital” dos negócios da China.

A Lusa tem uma delegação em e um correspondente na capital chinesa, Pequim.

O Fórum económico Sino-Português tem como tema base a iniciativa “Uma Faixa e uma Rota”, que Teresa Marques considerou “um dos mais fantásticos projectos globais dos nossos dias”, “pela sua dimensão, ambição e significado intrínseco que tem”: “Por se tratar da China tudo é inimaginavelmente grande, complexo, ambicioso e grandioso. A iniciativa ‘Uma Faixa e uma Rota’ é um pouco de tudo isto”, afirmou.

Já o presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, manifestou a intenção da operadora de televisão portuguesa de trabalhar com canais chineses na área dos documentários e da ficção.