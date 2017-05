Polícia malaia prendeu suspeitos de ligação ao Estado Islâmico

As autoridades da Malásia detiveram seis pessoas suspeitas de colaborarem com o grupo radical Estado Islâmico, numa operação antiterrorista levada a cabo durante mais de um mês, informou esta quarta-feira a polícia de Kuala Lumpur.

Os suspeitos – quatro homens e duas mulheres, todos de nacionalidade malaia – foram detidos entre 24 de Março e 25 de Abril nos estados de Kelantan, Pahang, Malaca, Johor e Penang.

Segundo o chefe da polícia malaia, Khalid Abu Bakar, dois suspeitos foram detidos por introduzirem ilegalmente na Malásia diversas armas a partir do sul da Tailândia, zona onde grupos de rebeldes muçulmanos estão activos há anos.

Uma das mulheres foi detida depois de ser deportada pela Turquia, onde foi presa quando tentava entrar na Síria para se juntar a um conhecido ‘jihadista’ malaio, Muhammad Wanndy Mohamed Jedi.

A outra mulher foi detida por difundir propaganda do Estado Islâmico nas redes sociais.

Os dois outros detidos são um homem que foi preso ao regressar da Síria e outro que difundiu propaganda do Estado Islâmico através de 15 contas do Facebook e planeou um ataque contra uma mesquita xiita em Penang, acrescentou Khalid em conferência de imprensa citada pelo portal Straits Times.

A polícia procura um sétimo suspeito que fugiu para território tailandês com uma pistola e duas espingardas M4.Mais de 250 ‘jihadistas’ foram presos na Malásia desde Fevereiro de 2013 e pelo menos 132 malaios combatem nas fileiras do Estado Islâmico em território iraquiano e sírio, segundo dados oficiais. A Malásia conta com 30 milhões de habitantes, 61 por cento dos quais são muçulmanos.