Pesca ilegal em foco na Universidade de Macau

A Universidade de Macau recebe na próxima segunda-feira o seminário “Liability of international organizations for illegal, unreported and unregulated fishing” (Responsabilidade das organizações internacionais na pesca ilegal, não declarada e não regulada). O orador será Helmut Türk, professor austríaco doutorado em Direito pela Universidade de Viena e especializado em direito internacional. Türk ocupou o cargo de juiz do Tribunal Internacional da Lei do Mar, sedeado em Hamburgo, entre 2005 e 2015.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...