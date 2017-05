Parque de estacionamento do Aeroporto Internacional de Macau encerrado até ao próximo dia 10

O parque de estacionamento Norte do Aeroporto Internacional de Macau vai estar encerrado ao público entre amanhã e o próximo dia 10, informou a CAM em comunicado. Os passageiros que pretendam deslocar-se ao aeroporto em carros privados durante o período em que a estrutura vai permanecer encerrada podem utilizar o parque de estacionamento Sul das instalações, ainda que os lugares sejam limitados.

De acordo com a nota de imprensa enviada às redacções pela Companhia do Aeroporto de Macau, sugere-se aos passageiros e utilizadores da plataforma aeroportuária que considerem utilizar os transportes públicos ou o parque de estacionamento localizado no Terminal Marítimo de Pac On, uma vez que estacionar no Parque de Estacionamento pode significar um tempo de espera prolongado.

O estacionamento Norte do Aeroporto Internacional de Macau estará fechado por motivos de segurança, lê-se também na nota de imprensa. O período de encerramento da estrutura coincide parcialmente com os dias em que decorre a visita ao território de Zhang Dejiang, presidente do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular.