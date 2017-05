Onze artistas de Macau expõem em feira de Hong Kong  

A Art For All Society irá levar os trabalhos de onze dos artistas afiliados na Associação à Affordable Art Fair, certame que decorre de 19 a 21 deste mês no Centro de Exibições e Convenções da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. À disposição do público estarão cerca de 40 obras de arte realizadas sobre diversos meios que vão desde a fotografia, pintura a óleo, aguarela e escultura, explicou a gerente do Art For All Society, Cindy Chen.

O sucesso alcançado pelos artistas do território na última edição do evento foi um dos factores que levou a organização a levar novamente trabalhos e artistas à vizinha Região Administrativa Especial, explicou Cindy Chen. A Art For All Society conta também já com participações nas Affordable Art Fair de Nova Iorque e no certame homónimo de Londres. A responsável espera alcançar o sucesso do ano passado, no capítulo das receitas alcançadas com a venda das obras de arte. A associação quer ainda “dar a conhecer os artistas de Macau” na antiga colónia britânica. Cindy Chen explica que “a maioria dos artistas de Macau foca-se nas características estéticas do território que combinam as culturas chinesa e portuguesa, ocidental e oriental e é esta característica que distingue Macau das outras regiões.”

Em exposição vão estar obras de Cai Guo Jie, Célia do Rosário, Fan In Kuan, Filipe Miguel das Dores, James Chu, José Drummond, Lai Sio Kit, Season Lao, Sylviy Lei, Tang Kuok Hou e ainda Wong Ka Long.

Os mais de 40 artistas que integram a Art For All Society participaram num concurso que ajudou a seleccionar os que garantiram a participação na Affordable Art Fair. Dos que demonstraram interesse em integrar a exposição foram seleccionados os 11 que irão expor os seus trabalhos na feira de Hong Kong.

A Affordable Art Fair surge pela primeira vez em Londres em 1999 e actualmente já se expandiu para 10 diferentes cidades, onde se incluem Amesterdão, Milão, Hamburgo, Bruxelas, Singapura e Estocolmo.