Nem a ONU escapa. Funcionário das Nações Unidas “perseguido” no Continente

Philip Alston acusa o Governo Central de não facilitar o trabalho aos funcionários da Organização das Nações Unidas responsáveis por avaliar o panorama dos direitos humanos no Continente. O relator das Nações Unidas para a pobreza extrema e os direitos humanos diz mesmo que foi perseguido por agentes à paisana das forças de segurança chinesas.

Um representante da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que foi perseguido na República Popular da China por agentes de segurança disfarçados durante uma visita oficial ao país. O funcionário adiantou ainda que acredita que alguns activistas que encontrou terão sofrido ameaças e retaliações.

Philip Alston, relator das Nações Unidas para a pobreza extrema e os direitos humanos, afirmou que a conduta de Pequim está em conflito com a liberdade necessária para os especialistas da Organização das Nações Unidas avaliarem situações e preservarem a confidencialidade das fontes.

As dificuldades constam de um relatório final sobre a missão que conduziu à República Popular da China, realizada em Agosto passado, e enviado à agência Associated Press. O mesmo será entregue em Junho ao Conselho dos Direitos Humanos do organismo liderado pelo português António Guterres.

O mesmo relatório revela avisos e pressões por parte do Governo chinês para que Alston não estabelecesse contacto directo com organizações da sociedade civil para marcar encontros, requisitos do Governo para que apresentasse detalhes sobre encontros privados e perseguições por agentes de segurança disfarçados de cidadãos.

Alston disse que o Governo avisou-o a ele e a activistas considerados “sensíveis” para que não se encontrassem e que uma reunião foi cancelada depois de a pessoa em causa ter sido colocada sob custódia. O porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Geng Shuang rejeitou comentar o relatório, afirmando que não o leu, mas disse que o Governo “apoiou” os pedidos de Philip Alston para entrevistar pessoas durante a visita.

Em nome do Governo chinês, Geng Shuang, rejeitou os conteúdos do relatório sobre o panorama dos direitos humanos no país publicado no final do mês passado pelo governo sueco.

O relatório diz que a Constituição chinesa garante as liberdades de expressão, associação e religião. No entanto, na prática essas liberdades sofrem violações em diferentes graus, considera o Executivo de Estocolmo. Os direitos civis e políticos enfrentam desafios muito concreto e estão constantemente sob ameaça.

As acusações são refutadas por Geng Shuang, que considera que o relatório sueco produtos comentários irresponsáveis, negligenciando as conquistas verificadas no campo dos direitos humanos na República Popular da China, sobretudo no capítulo económico. O responsável lembra que ao longo das últimas três décadas as políticas dinamizadas por Pequim permitiram que milhões de pessoas escapassem às garras da pobreza.