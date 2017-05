Música e instrumentos de matriz chinesa dão o mote a conferência em Lisboa

O Centro Científico e Cultural de Macau acolhe, a 8 e 9 de Maio, a 2.ª edição da conferência internacional “Música e Instrumentos Musicais Chineses”. O evento presta este ano “Um Tributo ao Sheng e ao Guqin”, dois instrumentos icónicos na história da música chinesa. O programa, extenso, contempla ainda uma análise sobre a política cultural e a educação musical em Macau.

Sílvia Gonçalves

Sheng e guqin, os dois instrumentos ancestrais originários da China estão no centro da edição deste ano de “Música e Instrumentos Musicais Chineses – 2ª Conferência de Lisboa”. O encontro, que decorre a 8 e 9 de Maio no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, reúne etnomusicólogos e investigadores de vários pontos do globo, num programa que aborda ainda o estudo da música chinesa no território. Aberto ao público em geral, o evento tem entrada livre, ainda que sujeita a inscrição.

“Quer um quer o outro são instrumentos que fazem parte da organologia clássica chinesa, são instrumentos que sobrevivem na sua forma original há mais de três mil anos. E em especial o guqin, que é património imaterial da humanidade. O guqin é um instrumento de cordas dedilhadas e o sheng é um órgão de boca, é um aerofone, um instrumento de sopro”, explica Enio de Souza, a partir de Lisboa. Investigador no Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, Enio de Souza é também responsável pela área educativa do Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, organismo que co-organiza a conferência, que teve a sua primeira edição em Maio de 2016.

“Este ano, como sou eu que dirijo a parte científica dessa conferência, optei por começar a privilegiar alguns instrumentos clássicos chineses”, conta o investigador de origem brasileira. O programa, que se estende ao longo de dois dias, entre as 9h30 e as 18h30, contempla as diferentes dimensões culturais que enformam o estudo e a prática da música de matriz chinesa: “Para além do sheng e do guqin, que serão apresentados por dois etnomusicólogos – o sheng é apresentado pelo François Picard, da Universidade de Sorbonne, e o guqin pelo Frank Kouwenhoven, da Universidade de Leiden -, também teremos a Shao Ling, que irá abordar a problemática da notação musical tradicional chinesa”, explicou o investigador ao PONTO FINAL. Ainda no primeiro dia, “a professora Xiao Mei, do Conservatório de Xangai, vai abordar o xamanismo. Stephen Jones, da Universidade de Londres, vai abordar o taoísmo e o ritual taoísta. Vamos ter, no final desse primeiro dia, a apresentação de um filme sobre taoísmo, que é uma produção de Stephen Jones”, complementa.

O segundo dia tem início com uma comunicação de Andreas Steen, da Aarhus University, da Dinamarca, “que vai falar sobre a produção discográfica durante o período da Revolução Cultural, 1949-1976”. Já Enio de Souza – que viveu em Macau entre 1983 e 1999, tendo sido chefe do Departamento de Animação Cultural do Instituto Cultural – vai abordar “as políticas e infra-estruturas culturais nas décadas de 80 e 90”: “Todo aquele movimento que tivemos nessas décadas no âmbito da difusão cultural e de criação de infra-estruturas culturais”, explica.

LEUNG HIO MING SUBSTITUÍDO NA CONFERÊNCIA

Prevista no segundo dia do programa esteve também uma comunicação do actual presidente do Instituto Cultural, Leung Hio Ming, que será substituído pela directora do Conservatório de Macau: “Lamentavelmente, por questões aí internas da administração, ele teve que cancelar a vinda dele. Quem vai falar sobre o tema que ele iria apresentar será a directora do Conservatório”, explica Enio de Souza. “Carol Veng Chong Chiu vai falar sobre a evolução do ensino da música chinesa em Macau”.

De seguida, Leonor Dias Azedo, também investigadora do Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, vai abordar um dos principais activos da música chinesa em Macau: “A sua tese de mestrado é sobre a Orquestra Chinesa de Macau, vai continuar a falar dessa orquestra”. A presença de vários temas vinculados a Macau revela-se incontornável no evento, explica o investigador: “A tentativa é divulgarmos a cultura chinesa, a música e os instrumentos musicais chineses, tendo Macau como plataforma de diálogo. Portugal não pode falar da China sem relacionar com Macau”, defende.

Nesse mesmo dia, Helen Rees, do Departamento de Etnomusicologia da Universidade da Califórnia, “vai falar sobre a política do património cultural na República Popular da China”. Por fim, Frederick Lau, da Universidade do Hawai, vai debruçar-se sobre a música chinesa e a globalização: “Depois teremos um recital com dois músicos que vêm do Conservatório de Xangai, que é o Chen Jiannan, que vai executar o sheng, e a Lu Xiaozi, que vai executar o guqin”.

Enio de Souza assume haver ainda um propósito pedagógico na conferência, de antecipação de um outro evento que terá lugar na capital portuguesa: “Essas duas primeiras edições da conferência têm a ver com a preparação do público, sobretudo académico e investigadores, e o público em geral. Uma vez que em 2018 vai realizar-se em Lisboa, também no mês de Maio, a 21ª conferência do European Foundation For Chinese Music Research, que é a CHIME. O objectivo dessas conferências de 2016 e 2017 é a preparação do público para essa grande conferência internacional que irá realizar-se em Lisboa”, explica o investigador.