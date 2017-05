Mulher detida por suspeita de simulação de crime

Uma cidadã das Filipinas, de 36 anos, foi detida na passada sexta-feira após ter submetido, junto das forças de segurança do território, uma falsa queixa de roubo, noticiou o Jornal do Cidadão.

Às forças da ordem, a mulher afirmou que tinha sido assaltada por três homens, que lhe tinham conseguido roubar 10 mil e 500 patacas. A polícia desconfiou, porém, das declarações e suspeitou que o crime tinha sido inventado pela suspeita. A mulher acabou por admitir que a história tinha sido inventada e que o dinheiro em causa tinha sido gasto num dos casinos do território. A justificação avançada pela mulher às autoridades locais foi de que a família estava a aguardar a transferência do dinheiro para as Filipinas e por não querer contar a verdade inventou a história do roubo. A cidadã filipina acabou por ser detida por suspeita de simulação de crime, noticiaram vários meios de comunicação social em língua chinesa.