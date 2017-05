Monitorização ambiental de aterros vai custar cerca de 23 milhões

O Governo aceitou na passada sexta-feira quatro propostas para a prestação de serviços de monitorização e avaliação ambiental das zonas de depósito de cinzas volantes. O valor das propostas varia entre os 23,1 milhões e os 23,9 milhões de patacas, sendo que duas das propostas foram admitidas de forma condicional.

O contrato tem a duração de dois anos e inclui a instalação dos equipamentos de monitorização da qualidade do ar nas zonas de depósito temporário de cinzas volantes do Aterro para resíduos de materiais de construção, bem como no aterro de cinzas volantes de Ká-Hó, que já foi encerrado.