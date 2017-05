Macau registou um saldo positivo de quase 13 mil milhões de patacas na conta central

No final do primeiro trimestre de 2017 , o saldo da conta central da RAEM atingiu o valor de 12,8 mil milhões de patacas. Relativamente ao período homólogo tal valor compreende uma subida de 9 por cento. No mesmo período de 2017, as receitas da administração aumentaram em 9,4 por cento, fixando-se nos 26,4 mil milhões de patacas. Relativamente aos impostos directos sobre o jogo estes aumentaram em 9,6 por cento. As despesas da administração atingiram os 13,6 mil milhões de patacas e a taxa de execução do plano de investimentos da administração é actualmente de 7,3 por cento.

