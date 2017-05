Lawrence Ho acredita que em cinco anos o jogo vai atingir novo pico

O presidente da operadora Melco Resorts & Entertainment, Lawrence Ho, acredita que as receitas do jogo vão atingir os valores de 2013 – altura em que o sector dos casinos atingiu um máximo histórico – dentro de cinco anos. As declarações foram feitas pelo empresário numa entrevista à Bloomberg.

“Definitivamente que nos próximos cinco anos as receitas vão regressar aos níveis de 45 mil milhões de dólares”, disse o também director executivo da Melco. “E estamos só a falar das receitas relacionadas com o jogo. Depois temos de ter em conta as receitas não-jogo, que também são significantes”, acrescentou. “As receitas estão a crescer há oito meses consecutivos, depois de dois anos muito complicados. Na Melco estamos muito satisfeitos com este momento de crescimento”, rematou o magnata.

Lawrence Ho, filho de Stanley Ho, abordou igualmente a campanha anti-corrupção promovida pelo Governo Central, sublinhando que o sector do jogo nunca foi o alvo primário, mas que acabou por sofrer por arrasto: “A campanha anti-corrupção não se focou no jogo, mas antes na corrupção propriamente dita e nos gastos extravagantes. O sector do jogo, como qualquer segmento de luxo, acabou por sofrer os danos colaterais”, justificou.

O magnata falou também do projecto para a segunda fase do casino Studio City, no Cotai. Nesta altura o projecto ainda está a ser discutido com o Executivo: “Nesta fase ainda estamos em conversações com o Governo para perceber qual é a visão deles para o futuro”, revelou.

Outro dos temas abordados na entrevista que Ho concedeu à Bloomberg foi a entrada no mercado japonês. Lawrence Ho deixou o aviso que apesar de tudo, Macau vai continuar a ser o maior mercado de jogo do mundo: “Macau é o melhor mercado do mundo. Quando o Japão abrir vai ser o segundo e é por isso que estamos tão interessados. Como uma empresa jovem e empreendedora acho que temos o perfil indicado para esse mercado”, apontou.