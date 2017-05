Justiça brasileira ordena libertação de José Dirceu

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil mandou libertar na terça-feira (manhã de ontem em Macau) o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, condenado por duas vezes no âmbito da operação Lava Jato e preso desde 2015 em Curitiba, noticiou a imprensa brasileira.De acordo com o portal de notícias G1, por três votos a dois, “a Segunda Turma do STF mandou libertar hoje [ontem] o ex-ministro-chefe da Casa Civil do Presidente Lula da Silva, José Dirceu.José Dirceu, que foi condenado duas vezes na Operação Lava Jato, está preso em Curitiba, no estado do Paraná, desde Agosto de 2015.

