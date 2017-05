IC lançou página electrónica sobre o projecto da nova Biblioteca Central

A Nova Biblioteca Central tem agora uma página electrónica que permite aos residentes do território aceder a informações sobre o projecto de construção e respectivo progresso do processo. O Instituto Cultural (IC), responsável pela criação da página, apresenta informações sobre a revitalização dos edifícios antigos e as actividades promocionais disponibilizadas, bem como a publicação de notícias. Segundo comunicado do organismo, “os conteúdos irão ser actualizados de acordo com o ponto da situação do projecto.”

