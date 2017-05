Hip-hop francês invade Hong Kong com o espectáculo “In the Middle”

A coreógrafa Marion Motin apresenta em Hong Kong o espectáculo de hip-hop “In the Middle” a 18 e 19 de Maio, num certame que coloca em destaque a participação feminina num domínio marcadamente masculino. A performance foi pensada como se de um filme se tratasse, focando-se fortemente em truques de iluminação, através do uso de holofotes que imitam as luzes de câmaras e intensificam o ambiente.

Marion Motin iniciou a sua carreira na dança clássica com apenas cinco anos. A sua paixão pelo hip-hop surgiria anos mais tarde, ao descobrir este movimento através das danças de rua. A coreógrafa e dançarina trabalhou já com nomes sonantes dos palcos, como Madonna, Stromae e Christine & the Queens. Em 2009 cria o grupo de dançarinas “Swaggers” cujo propósito é o de eliminar os estereótipos associados a este estilo de dança enquanto procuram ser profissionalmente reconhecidas.