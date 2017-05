Há 10 casos de violência doméstica em processo judicial

As autoridades do território investigaram 31 casos de violência doméstica nos primeiros três meses do ano e confirmaram que, desde que a lei de prevenção e combate à violência doméstica entrou em vigor, a 5 de Outubro de 2016, uma dezena de ocorrências entraram em processo judicial. Os números foram avançados à TDM – Rádio Macau pelo Instituto de Acção Social (IAS). O organismo adiantou ainda que, presentemente, há 17 pessoas alojadas em lares de acolhimento.

Segundo a TDM – Rádio Macau, ainda antes da entrada em vigor da lei, as queixas de violência doméstica em Macau subiram exponencialmente. O assunto foi um dos temas principais da primeira sessão plenária de 2017 do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças, realizada na terça-feira. Registaram-se 31 casos de violência doméstica nos primeiros três meses do ano, 10 deles encontram-se em processo judicial, havendo 17 pessoas alojadas provisoriamente em instituições destinadas ao seu acolhimento.

O chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do IAS, Tang Yuk Wa, adiantou que o organismo tenta oferecer mecanismos de apoio logístico e psicológico às vítimas de violência doméstica.

Apesar de ter havido uma proposta de revisão da lei logo a seguir à entrada em vigor do diploma, Tang informou que só ao final de três anos – em 2019 – é que vai ser feita uma avaliação e, só nessa altura, será feita uma avaliação de maneira a perceber se é necessário que a lei seja ou não revista.

Na mesma sessão plenária do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças foi apresentado um balanço em relação ao progresso de dois grupos especializados, um para o acompanhamento dos direitos e interesses das crianças e outro para o acompanhamento do objectivo do desenvolvimento das mulheres de Macau. Ambos visam zelar pelos interesses de mulheres e crianças do território e o seu trabalho teve por objectivo a elaboração de um relatório. Ainda de acordo com a TDM – Rádio Macau, o documento preliminar já se encontra na posse do Instituo de Acção Social, mas ainda vai ser apreciado e posteriormente será endereçado ao Governo. O relatório final deverá estar pronto entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano.