Feriados do Dia do Trabalhador trazem a Macau mais visitantes do que no ano passado  

De acordo com os dados divulgados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública, durante o período alargado do Dia do Trabalhador, entre 29 de Abril e 1 de Maio, entraram em Macau mais de 375 mil visitantes. Este número corresponde a um aumento de 6,7 por cento quando comparado com o período homólogo de 2016.

A Direcção dos Serviços de Turismo avança também os dados referentes ao sector hoteleiro que, durante o período em causa, registou uma taxa média de ocupação diária de 94,5 por cento. Este valor corresponde a um aumento de 2,6 por cento relativamente ao mesmo período do ano transacto. Quanto ao preço médio por quarto das pensões e hotéis este rondou a 1.700 patacas correspondendo a um aumento de 1,2 por cento.

Do mercado da Grande China, Macau recebeu mais de 338 mil visitantes e o Interior da China, Hong Kong e Taiwan registaram um aumento de visitantes na ordem dos 5, 7,5 e 5,1 por cento, respectivamente.