Dragão Embriagado desfilou no Mercado Vermelho para celebrar o Dia Internacional dos Museus

O Carnaval do Dia Internacional dos Museus foi este ano conjugado com as celebrações do Dragão Embriagado. O Mercado Vermelho foi o local escolhido para a abertura da iniciativa. O espaço encheu-se de curiosos para assistir ao desfile, mas também para descobrir o acervo dos espaços museológicos do território.

A zona exterior do Mercado Vermelho foi ontem transformada num museu a céu aberto, numa mostra onde pontificaram peças dos vários espaços museológicos do território. Os 17 museus de Macau saíram por um dia, dos seus espaços habituais e deram a conhecer junto dos residentes do território uma amostra do seu acervo no âmbito da edição de 2017 do “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau”. A iniciativa foi este ano subordinada ao tema “O Museu Móvel – Mercado Vermelho x Festival do Dragão Embriagado”.

Durante o dia de ontem, o Instituto Cultural providenciou actividades para todos os gostos e idades, num certame que mobilizou espaços museológicos com interesses tão diferentes como o ambiente, a história, as comunicações, a ciência, a arte ou o vinho. As crianças tiveram a oportunidade de participar em diversos acções de formação, nas quais lhe foi dada a oportunidade de criar pulseiras de peixinhos, de realizar colagens do barco e de gravar porta-chaves alusivos ao desfile do Dragão Embriagado. Para os adultos estavam disponíveis provas de vinho, canteiros com plantas aromáticas e informações acerca dos diversos museus que se associaram à iniciativa.

De entre as diversas actividades disponíveis ao público, aquela que mais atraiu a atenção dos presentes foi a tradicional Dança do Dragão Embriagado. A figura mítica deixou-se encarnar por crianças, jovens e adultos que percorreram o espaço envolvente ao Mercado Vermelho, carregando estatuetas de dragões e dançando ao som dos tambores, ocasionalmente cuspindo vinho de arroz, da mesma forma que um dragão cospe fogo.

A tradição da Dança do Dragão Embriagado surgiu há pouco mais de um século no distrito de Xiangshan como uma forma de protecção contra a peste. Segundo a lenda, um conjunto de moradores transportava uma estátua do Buda quando foi atacado por uma cobra. O réptil foi morto e o seu sangue misturado com a água do rio, que foi depois consumida pelos habitantes. Com a vinda para o território de vendedores de peixe oriundas da zona de Xiangshan, o desfile foi importado para Macau, figurando actualmente na Lista do Património Cultural Intangível do território e na Lista do Património Cultural Intangível Nacional.

Associado às celebrações do Dragão Embriagado e, de uma forma mais lata, à celebração do Aniversário do Buda, o dia de ontem ficou ainda pautado pela distribuição do chamado “arroz da longevidade”, habitualmente consumido no fim da tarde do sétimo dia do quarto mês do calendário lunar chinês. Cumprindo a tradição, foram distribuídas lancheiras com a iguaria, que se acredita trazer paz, longevidade e riqueza. O costume, tradicionalmente cumprido por pescadores e homens do mar, expandiu-se aos residentes que assomaram ontem ao Mercado Vermelho para cumprir a tradição.

O presidente do Instituto Cultural, Leung Hio Meng, esteve presente na cerimónia de abertura do Carnaval do Dia Internacional dos Museus. No discurso que proferiu na ocasião, o dirigente salientou que o evento leva “elementos artísticos e culturais às comunidades, explorando a força motriz intrínseca da cultura comunitária e dando aos residentes das comunidades uma força e confiança internas para activarem a sua criatividade.”

