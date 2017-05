Por ocasião do Dia da Mãe a CTM está a levar a cabo uma campanha de solidariedade para apoiar a Caritas Macau. A iniciativa “That Little More” aplica-se à compra de qualquer modelo iPhone 7. Por cada transacção, a CTM irá doar 50 patacas ao organismo liderado por Paul Pun Chi Meng. O valor total reunido será entregue à instituição no próximo dia 13 num lanche para o qual a empresa tenciona convidar 200 pessoas indicadas pela Caritas.

